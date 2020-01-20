Рядом с перевалом заметили таинственный светящийся шар

Тайна гибели группы Дятлова не дает покоя исследователям уже более шестидесяти лет. В разное время выдвигались различные версии: от мести шаманов-манси до внезапно обрушившейся лавины.

Свой взгляд на проблему предложил автор блога "Астрал" на "Яндекс. Дзен". Он обратился к записке, составленной заместителем начальника связи Высокогорского рудника А. Кисселем. По его словам, в небе в ночь трагедии был замечен светящийся шар размером примерно с Луну.

Наблюдатели увидели, как внутри шара что-то вспыхнуло, он интенсивно засветился, и рядом с ним возникло светлое облако. Очень быстро облако заняло всю восточную половину неба, а затем случилась вторая вспышка. Шар двигался в восточном направлении, постепенно угасая и размываясь.

Киссель решил, что увиденное им явление связано со спутником, и включил приемник. Однако никаких сигналов он зафиксировать не сумел.

В комментариях интернет-пользователи написали, что туристы вполне могли погибнуть из-за контакта с летающей тарелкой. "В СССР была программа "сетка", то есть охота на нло, Золотарев работал на эту программу... военным нужны были технологии будущего, возможно, нло был сбит на на северном урале и гибель группы, как то с этим связана", – отметил один из подписчиков блога (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее в гибели группы студентов обвинили ее руководителя – Игоря Дятлова, – якобы допустившего целый ряд ошибок. Девять туристов погибли на склоне горы Холатчахль в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Исследователи до сих пор пытаются разгадать причину их таинственной смерти.