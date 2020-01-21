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Происходящее на перевале Дятлова вызвало отвращение

Происходящее на перевале Дятлова вызвало отвращение
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Современных туристов шокировало увиденное

То, что происходит сейчас на Северном Урале, по которому совершали лыжный поход дятловцы, вызывает чувство брезгливости у туристов. Перед их глазами предстает нелицеприятная картина.

Студенческая группа преодолела путь дятловцев летом 2019 г. Когда мученики науки дошли до места трагедии, которое находится вдали от цивилизации, они увидели горы мусора, оставленных их предшественниками. 

Кроме того, перевал захламили остатками дров и рекламными табличками. Впрочем, не отличается чистотой и дорога к перевалу, отмечает участник летней экспедиции, автор Яндекс Дзен канала "Активный Урал". 

"Создается впечатление, что человек представляет собой большую опасность для перевала, нежели наоборот", – резюмирует очевидец.

Напомним, студенты группы Игоря Дятлова погибли при загадочных обстоятельствах в феврале 1959 г.в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Таинственная история подняла на уши экспертов, которые с завидным постоянством выдвигают новые гипотезы. По одной из версий, ответственным за смерть туристов сделали руководителя похода. 

Ксения АНДРЕЕВА

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