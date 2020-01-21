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Второй перевал Дятлова: где еще в России туристы умирают мучительной смертью

Второй перевал Дятлова: где еще в России туристы умирают мучительной смертью
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
В Мурманской области при странных обстоятельствах гибнут лыжники и альпинисты

Загадочная смерть дятловцев – не единственная тайна гибели туристов. Немало секретов хранят Левозерские тундры – горный массив в Мурманской области.  

Там в январе 1973 года погибли "весьма странным образом" 10 лыжников. Дело засекретили, официальной версией произошедшего назвали переохлаждение.

"Местные говорят о том, что случай идентичный трагедии Дятловцев, практически 1:1. Все повторно, все события: разрезанная палатка, разбросанные вещи и мертвая группа туристов, однако когда и с кем это случилось, выяснить не удалось, ибо источником были "местные",

поясняет автор Яндекс Дзен канала "Все обо всем" (орфография и пунктуация оригинальны).

Также он упоминает о гибели при загадочных обстоятельствах двух альпинистов в 50-х годах. Очевидцы трагедии, которым удалось спастись, испытывали необъяснимый страх. Их не покидало ощущение преследования. 

Жертвами второго перевала Дятлова стали туристы в 1965 г. На лицах отброшенных от палаток тел читалось выражение жуткого ужаса. Что они могли увидеть, неясно до сих пор.  

Злой рок продолжал преследовать людей в Левозерской тундре. Последний случай произошел несколько лет назад. В 2017 г. на Кольском полуострове обнаружен брошенный лагерь без каких-либо человеческих следов. Хозяева оставленных палаток  исчезли без следа. 

Ксения АНДРЕЕВА

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