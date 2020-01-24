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Тайну гибели группы Дятлова раскрыл последний кадр пленки

Перевал Дятлова: тайну снежного человека раскрыл последний кадр пленки
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Сенсационную находку поставили под сомнение

Тайна перевала Дятлова десятки лет не дает покоя исследователям. Чтобы объяснить, из-за чего погибли девять туристов, выдвигаются разные версии. Анализ архивных фото вновь привел к обсуждению гипотезы о том, что студентов погубил снежный человек. Однако некоторые эксперты считают, что никакого йети не было.

Создатели фильма Discovery: "Перевал Дятлова. Гипотеза о йети" считают, что последний кадр фотопленки, найденной у погибших туристов, доказывает, что рядом с перевалом взорвалась ступень ракеты. Взрыв напугал снежного человека, и разъяренный йети набросился на ничего не подозревающих студентов.

Однако автор блога "Записки Харли Квинн" на "Яндекс. Дзен" считает, что никакого взрыва на снимке не могло быть. Это просто бракованный кадр пленки. "Фотоаппарат включает в себя 36 кадров, но как показывает практика, один – два кадра могут быть холостыми", – объяснил эксперт.

О том, что группа Дятлова могла стать жертвами гигантского снежного человека, первыми заявили медики. Такой вывод они сделали после осмотра травм, которые были у погибших дятловцев. Впрочем, некоторые исследователи считают, что причина гибели группы не имеет ничего общего с йети или взрывами ракет. Они уверены, что поход просто был плохо организован.

Ранее на основании травм на телах погибших дятловцев – жутких переломов ребер, проломленных черепов, отсутствию глаз и языка – специалисты также высказывали предположение об убийстве туристов снежными человеком.

Девять человек под руководством Игоря Дятлова погибли в горах Урала 60 лет назад – в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Тайна смерти туристов до сих пор не разгадана. 

Фоторепортаж
На снимках группы Дятлова нашли убийцу
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org Кадр из фильма &#34;Тайна перевала Дятлова&#34; Кадр из фильма &#34;Тайна перевала Дятлова&#34; +1
Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Grumbler
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"взорвалась ступень ракеты. Взрыв напугал снежного человека" - не, не так было. КГБ проводил опыты с ракетной ступенью и когда у дятловцев в палатке неожиданно взорвался спирт, местный шаман от испуга ударил в большой бубен. От громкого звука проснулся йети, со страху ломанулся через лес, наткнулся на ступень ракеты, повалил ее, потом взрыв, ессно, ну а КГБшники со злости дятловцев и прикончили. <цензура> нефиг в палатке спиртом баловаться. А, да, еще про Нибиру забыл, но это в следующий раз.
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