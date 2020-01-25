"Ошибка исключена": на перевале Дятлова сняли настоящего снежного человека
Менкв, как его называют в уральской мифологии, попал на фото в 1959 году во время поисковых работ после гибели группы Дятлова. Возможно, снимок сделал кто-то из студентов, принимавших в них участие. Находку сделал исследователь Валентин Дегтерев, который уже не раз шокировал публику неожиданными деталями этой трагедии.
На архивной фотографии изображен кедровый лес. Эксперт обратил внимание на следы на снегу, которые, по его словам, слишком велики для человеческим. Под одним из деревьев же Дегтерев разглядел снежного человека.
"Видно, что у него широкие плечи, он покрыт темной, видимо, густой шерстью. В области лица шерсти или нет вообще, или она (что наиболее вероятно) белого цвета. Он не нападает на фотографа, так как достаточно умен и осторожен. На свое счастье фотограф его, тоже, не увидел",
– пишет он в своем блоге.
При этом при детальном изучении исследователь пришел к выводу, что это явно не сугроб или камень и даже не медведь, которого на архивном фото кто-то, возможно, и мог бы принять за того самого менква.
"Ошибка абсолютно исключена", – заявил Дегтерев.
Эксперт считает, что снежный человек напал на дятловцев, когда те выбежали из палатки. Это произошло в лесу. Убил монстр только тех туристов, которые вели себя агрессивно и пытались ему противостоять. Остальные члены группы погибли от холода. Дегтерев указал, что отсутствие у некоторых мертвых дятловцев глаз и языка говорит о способности чудовища поедать людей.
"То, что потом оно ничего не сожрало, говорит за то, что данная особь питается только свежим мясом. А люди в его обычном "меню", почти никогда, не встречаются. В любом случае, это обычное животное. Возможно более умное, хитрое и коварное чем остальные обитатели тайги", – отмечает он.
В заключение Дегтерев предположил, что сейчас, скорее всего, перевал Дятлова из-за толп любопытствующих уже давно не годится для обитания снежного человека. Кроме того, убивший дятловцев монстр, возможно, уже умер от старости.
Ранее снежного человека на снимках с перевала Дятлова нашел и другой исследователь.
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