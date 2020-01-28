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Напали военные: убийц группы Дятлова нашли на фото

Напали военные: убийц группы Дятлова нашли на фото
Фото: Martin Braito/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Одной из версий нашли подтверждение

Тайна гибели группы Дятлова с каждым годом обрастает все новыми версиями: обстоятельства смерти туристов все еще не разгаданы. Один из исследователей нашел подтверждение ранее выдвигавшемуся предположению – на группу напали военные.

На фотографиях, вероятно принадлежащих одному из членов экспедиции Семену Золотареву, обнаружили не только убийц группы Дятлова, но и сам момент трагедии. По мнению исследователя, на снимке запечатлены три человека: лежащая на спине жертва и двое нападающих в куртках с капюшонами.

Автор исследования создал 3D-визуализацию увиденного на фотографии и проанализировал позы предполагаемых убийц. Так, один из них сидит верхом на жертве, в то время как второй расположился рядом в позе по-турецки. В левой руке нападающий держит фонарик, а в правой – оружие, вероятно, дубинку. Позы предполагаемых убийц выдают в них профессиональных военных, считает автор Яндекс.Дзен-канала "Странник". Дело в том, что такое расположение позволяет молниеносно встать в случае опасности и, по мнению исследователя, вошло у военнослужащих в привычку.

Большинство интернет-пользователей в комментариях с этой версией не согласились. Некоторые вместо дубинки на снимке увидели бревно от догорающего костра, другие же сочли более правдоподобным предположение, что группа пострадала из-за лавины и плохой подготовки.

Ранее эксперты опровергли гипотезу, что на туристов напал йети – последний кадр фотопленки, якобы испорченный взрывом, просто оказался бракованным.

Фоторепортаж
Группу Дятлова забили насмерть дубинами
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com +2
Карина СИРАЗОВА

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