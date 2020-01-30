Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Разоблачили: в смерти группы Дятлова замешаны США

Разоблачили: в смерти группы Дятлова замешаны США
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Американские военные испытывали климатическое оружие

Тайна перевала Дятлова все еще остается неразгаданной: группа погибла больше 60 лет назад, и за это время предположений о том, что же на самом деле произошло на Северном Урале, становится все больше. Одни считают, что трагедия случилась из-за плохой организации экспедиции, другие винят спецслужбы. Не исключают вариант со взорвавшейся ракетой и испытанием секретного оружия. Именно последняя версия и является правдивой, считают некоторые исследователи, – группу Дятлова убило климатическое оружие США.

Испытание секретного оружия советской властью опровергли: учебные ракеты летали по другим траекториям и на перевале упасть никак не могли, а обо всех запусках было известно. Именно поэтому появилась теория, что виновницей гибели туристов стала американская ракета. Соединенные Штаты активно испытывали климатическое оружие во время войны во Вьетнаме, которая шла в те годы. По словам заместителя президента Академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, американцы распыляли йодид серебра с самолетов, из-за чего возникали ливневые облака, и дожди смывали целые районы.

Американское климатическое оружие пытались использовать и для воздействия на человеческую психику. Возможно, это стало причиной паники в группе Дятлова, пишет НТВ. Кроме того, выяснилось, что уголовных дел о гибели туристов было два: настоящее и для отвода глаз, рассказал бывший следователь прокуратуры Леонид Прошкин. По официальной версии, пропавшую группу стали искать 22 февраля, однако на самом деле тревогу забили еще 6-го числа – об этом свидетельствует найденный документ.

Ранее появилась версия о том, что группу Дятлова погубил снежный человек.

Фоторепортаж
Группа Дятлова погибла во время секретных испытаний
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей