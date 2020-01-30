Разоблачили: в смерти группы Дятлова замешаны США
Тайна перевала Дятлова все еще остается неразгаданной: группа погибла больше 60 лет назад, и за это время предположений о том, что же на самом деле произошло на Северном Урале, становится все больше. Одни считают, что трагедия случилась из-за плохой организации экспедиции, другие винят спецслужбы. Не исключают вариант со взорвавшейся ракетой и испытанием секретного оружия. Именно последняя версия и является правдивой, считают некоторые исследователи, – группу Дятлова убило климатическое оружие США.
Испытание секретного оружия советской властью опровергли: учебные ракеты летали по другим траекториям и на перевале упасть никак не могли, а обо всех запусках было известно. Именно поэтому появилась теория, что виновницей гибели туристов стала американская ракета. Соединенные Штаты активно испытывали климатическое оружие во время войны во Вьетнаме, которая шла в те годы. По словам заместителя президента Академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, американцы распыляли йодид серебра с самолетов, из-за чего возникали ливневые облака, и дожди смывали целые районы.
Американское климатическое оружие пытались использовать и для воздействия на человеческую психику. Возможно, это стало причиной паники в группе Дятлова, пишет НТВ. Кроме того, выяснилось, что уголовных дел о гибели туристов было два: настоящее и для отвода глаз, рассказал бывший следователь прокуратуры Леонид Прошкин. По официальной версии, пропавшую группу стали искать 22 февраля, однако на самом деле тревогу забили еще 6-го числа – об этом свидетельствует найденный документ.
Ранее появилась версия о том, что группу Дятлова погубил снежный человек.
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