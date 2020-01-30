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Новый поворот в расследовании тайны перевала Дятлова

"Убийство засекречено": новый поворот в расследовании тайны перевала Дятлова
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Разведчики или снежный человек погубили дятловцев: версии расходятся

Уже более 60 лет загадка перевала Дятлова дает пищу для ума исследователям таинственных явлений. В свое время выдвигались самые разные гипотезы, объясняющие, что случилось в февральскую ночь 1959 года. Недавняя публикация книги "Тайна перевала Дятлова" вновь заставила вспомнить, что студенты-дятловцы могли стать жертвами секретных служб.

"Это убийство чистой воды но засекречено на самой верхушке спецслужб все остальное раскадровка деталей и вещей для путаницы следствия между прочем сами спецслужбы и вели следствиные действия", – написал пользователь Сети в комментариях в блоге "Книги, Фильмы, Путешествия" на "Яндекс Дзен" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Ранее создатели фильма канала Discovery "Перевал Дятлова. Гипотеза о йети" заявили, что во время походя рядом с перевалом взорвалась ступень военной ракеты. Это напугало снежного человека – йети, живущего в Уральских горах. Обозленное гигантское существо набросилось на туристов и растерзало их.

Доказательства взрыва ракеты запечатлены на пленке, найденной у погибших студентов, считают авторы исследования. Ранее о том, что дятловцы могли погибнуть из-за нападения йети, заявили медики. Кроме того, о том, что рядом с перевалом видели снежного человека – Менква -, писал и известный эксперт Валентин Дегтерев.

Девять студентов под руководством Игоря Дятлова погибли в Уральских горах в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Тайна гибели группы Дятлова до сих пор не разгадана. 

Фоторепортаж
Группу Дятлова погубило ядовитое облако
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Валентина МАЙОРОВА

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