Новый поворот в расследовании тайны перевала Дятлова
Уже более 60 лет загадка перевала Дятлова дает пищу для ума исследователям таинственных явлений. В свое время выдвигались самые разные гипотезы, объясняющие, что случилось в февральскую ночь 1959 года. Недавняя публикация книги "Тайна перевала Дятлова" вновь заставила вспомнить, что студенты-дятловцы могли стать жертвами секретных служб.
"Это убийство чистой воды но засекречено на самой верхушке спецслужб все остальное раскадровка деталей и вещей для путаницы следствия между прочем сами спецслужбы и вели следствиные действия", – написал пользователь Сети в комментариях в блоге "Книги, Фильмы, Путешествия" на "Яндекс Дзен" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
Ранее создатели фильма канала Discovery "Перевал Дятлова. Гипотеза о йети" заявили, что во время походя рядом с перевалом взорвалась ступень военной ракеты. Это напугало снежного человека – йети, живущего в Уральских горах. Обозленное гигантское существо набросилось на туристов и растерзало их.
Доказательства взрыва ракеты запечатлены на пленке, найденной у погибших студентов, считают авторы исследования. Ранее о том, что дятловцы могли погибнуть из-за нападения йети, заявили медики. Кроме того, о том, что рядом с перевалом видели снежного человека – Менква -, писал и известный эксперт Валентин Дегтерев.
Девять студентов под руководством Игоря Дятлова погибли в Уральских горах в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Тайна гибели группы Дятлова до сих пор не разгадана.
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