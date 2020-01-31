Одна из популярных версий оказалась правдивой

Стала известна причина гибели группы Дятлова более 60 лет назад – это была техногенная катастрофа. Такое заявление сделали поисковики и родственники погибших туристов на встрече с журналистами в Екатеринбурге.

"Никакой тайны гибели группы Дятлова для нас нет", – сказал мастер спорта СССР по альпинизму Сергей Согрин, который одним из первых прибыл на место аварии. По его словам, поисковики тщательно изучили отпечатки следов, благодаря чему причину гибели туристов удалось расшифровать.

"Мы все пришли к единому мнению о том, что это была техногенная катастрофа", – заявил Соргин. Группу Дятлова, по его мнению, напугал летательный аппарат – ракета или отвалившаяся ступень, – что и заставило туристов бросить палатки. Также поисковики рассказали, что обсуждали версию взрыва из-за странного состояния снега вокруг палатки погибших.

Соргин предполагает, что дятловцы выбежали из палатки практически без одежды среди ночи из-за выброса ядовитых веществ, вызванного катастрофой, так как оставаться там было опасно, пишет Znak. Именно поэтому опытный руководитель группы и другие участники похода не вернулись, а ушли вниз по склону, там и погибли.

С этой версией согласилась семья Дятлова и писатель Олег Архипов. Теперь все, кто участвует в расследовании трагедии, потребовали от российских властей провести новое расследование.

Ранее исследователи предположили, что туристы погибли из-за плохой организации похода.