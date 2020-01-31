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Тайна раскрыта: поисковики назвали причину гибели дятловцев

Тайна раскрыта: поисковики назвали причину гибели дятловцев
Фото: Herbert Berger/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Одна из популярных версий оказалась правдивой

Стала известна причина гибели группы Дятлова более 60 лет назад – это была техногенная катастрофа. Такое заявление сделали поисковики и родственники погибших туристов на встрече с журналистами в Екатеринбурге.

"Никакой тайны гибели группы Дятлова для нас нет", – сказал мастер спорта СССР по альпинизму Сергей Согрин, который одним из первых прибыл на место аварии. По его словам, поисковики тщательно изучили отпечатки следов, благодаря чему причину гибели туристов удалось расшифровать.

"Мы все пришли к единому мнению о том, что это была техногенная катастрофа", – заявил Соргин. Группу Дятлова, по его мнению, напугал летательный аппарат – ракета или отвалившаяся ступень, – что и заставило туристов бросить палатки. Также поисковики рассказали, что обсуждали версию взрыва из-за странного состояния снега вокруг палатки погибших.

Соргин предполагает, что дятловцы выбежали из палатки практически без одежды среди ночи из-за выброса ядовитых веществ, вызванного катастрофой, так как оставаться там было опасно, пишет Znak. Именно поэтому опытный руководитель группы и другие участники похода не вернулись, а ушли вниз по склону, там и погибли.

С этой версией согласилась семья Дятлова и писатель Олег Архипов. Теперь все, кто участвует в расследовании трагедии, потребовали от российских властей провести новое расследование.

Ранее исследователи предположили, что туристы погибли из-за плохой организации похода.

Фоторепортаж
Группу Дятлова погубило ядовитое облако
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Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость у Влада
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А какая цель у нового расследования. Наказание виновных? Сомнительно. Доказательство плохой организации похода? Кому от этого легче. Определение стечения случайных обстоятельств. Скорее это тоже есть В силу каких-то личных амбиций участников похода, они оказались там где людей не должно быть. А там тоже по стечению некоторых обстоятельств произошла авария.. Тоже трагическая случайность. И что обвинить в гибели туристов тех у кого авария произошла? Наверно и сейчас в нашей стране есть места куда ходить опасно, ну так и не ходите. Живыми будете. Головами думайте не дети.
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