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Группу Дятлова погубил "летящий объект"

Группу Дятлова погубил "летящий объект"
Фото: Johannes Pfatschbacher/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Снимки, на которых запечатлели странную вспышку, сделали за минуту до трагедии

Тайна смерти девяти туристов на перевале Дятлова не раскрыта до сих пор. Прошло уже более 60 лет, а исследователи до сих пор продолжают спорить о том, что же стало причиной трагедии. Валентин Якименко, который участвовал в поисках группы Дятлова в далеком 1959 г., считает, что студенты стали жертвами несчастного случая.

К такому выводу Якименко пришел, изучив пленку из фотоаппарата одного из членов группы – Семена Золоторева. Эксперт предположил, что фотографии были сделаны за несколько минут до трагедии. На последних кадрах отчетливо видно странное пятно в небе. Якименко считает, что это мог быть выброс какого-то вещества в атмосферу или выхлоп дыма.

Туристы случайно попали в районе, в котором проходили военные учения. Студенты заметили огни сигнальных ракет, яркие вспышки, летящие светлые объекты. Все увиденное они постарались снять на пленку – сделано было свыше 30 снимков. 

По мнению Якименко, над туристами пролетела не ракета, а более тихоходный летательный аппарат. "Возможно, летящий Объект был мишенью", – пишет исследователь в январском номере журнала "Уральский следопыт" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

То, что произошло на перевале, привело студентов в состояние шока – они пребывали почти в бессознательном состоянии. "Травмы, тяжелые, черепно-мозговые, они... получили на третьей гряде, где в темноте, спотыкаясь о выступающие камни, падали и отставали", – объяснил эксперт. В итоге участники группы потеряли сознание и просто-напросто замерзли, уверен Якименко.

Впрочем, некоторые исследователи считают, что туристы погибли из-за того, что поход был плохо организован. А некоторые уверяют, что виновником гибели дятловцев стал снежный человек.

Девять человек под руководством Игоря Дятлова встретили смерть в Уральских горах Урала в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Тайна их гибели не разгадана и поныне.

Фоторепортаж
Сбившаяся с курса ракета убила группу Дятлова
Фото: Кадр из фильма &#34;Тайна перевала Дятлова&#34; Фото: Кадр из фильма &#34;Тайна перевала Дятлова&#34; Фото: wikipedia.org/Futball80
Фото: wikipedia.org/Futball80 Фото: wikipedia.org/Дмитрий Никишин Фото: wikipedia.org
Валентина МАЙОРОВА

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