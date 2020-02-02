Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Неожиданный поворот: группу Дятлова убили из-за приказа лесоруба

Неожиданный поворот: группу Дятлова убили из-за приказа лесоруба
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Один из туристов напугал рабочих

Появилась новая причина гибели группы Дятлова. Вероятно, турситов убили бандиты. Такую версию выдвинул известный уральский конспиролог Валентин Дегретерев.

Уфолог выяснил, что 25 января 1959-го туристы оказались в поселке лесорубов, которые тепло их встретили. Лыжники провели там два дня, после чего Игорь Дятлов договорился с начальником рабочих Георгием Ряжневым, что тот даст сопровождающего с лошадью и сенями. Мужчина должен был отвести студентов в заброшенный поселок Северный. Однако все пошло не по плану, когда один из лесорубов узнал Семена Золотарева, который якобы был агентом советских спецслужб. Молодой человек помог раскрыть многих агентов-нелегалов и диверсантов, которых могли отправить в Ивдель отбывать наказание. Один из "пострадавших" от деятельности Золотарева и узнал его, пишет эксперт.

Начальнику лесорубов донесли об этом, и он испугался. Ряжнев занимался нелегальным бизнесом, уверяет конспиролог, поэтому изменил свои планы. Мужчина приказал бывшим уголовникам и местным жителям, которые были вовлечены в его преступный промысел, устранить группу Дятлова. К тому же студенты якобы забрали керн с образцом горной породы.

В результате, бандиты заставили лыжников выбежать из палатки, погнались за ними и убили. Радиацию на одежде туристов уфолог объяснил легко – она появилась из-за некоего Александра Колеватов, который работал на комбинате в Челябинской области. На этом предприятии незадолго до трагедии с дятловцами произошла радиационная авария.  

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей