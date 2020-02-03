Все эти годы разгадка лежала на поверхности

Загадка гибели туристов на перевале Дятлова объясняется очень просто. Девять студентов под руководством Игоря Дятлова стали случайными жертвами испытаний, которые в тот момент проводили военные.

"Цвет кожи погибших, когда тела еще свежими были, был апельсиновым", – рассказал РИА ФАН эксперт-криминалист Владимир Анкудинов. Он добавил, что такой оттенок мог быть из-за воздействия паров азотной кислоты на кожу.

При этом Анкудинов назвал выдумками многие гипотезы, которые выдвигаются в настоящее время. Эксперт подчеркнул, что эти версии прозвучали с учетом имеющихся теперь реалий, а надо учитывать обстоятельства, которые были в прошлом.

Исследователь объясняет, почему в 70-е гг. прошлого века темой гибели туристов на перевале Дятлова никто особо не интересовался. "Все знали причину – случайная гибель в результате военных испытаний", – подчеркнул Анкудинов.

Трагедия на перевале Дятлова случилась в ночь на 2 февраля 1959 года. Студенты Уральского политехнического института, которые пошли в зимний поход в Уральские горы, погибли при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигалось множество вариантов, объясняющих смерть туристов: нападение бандитов, ошибка руководителя похода и даже столкновение со снежным человеком.