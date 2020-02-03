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Жуткая деталь указала на причину гибели группы Дятлова

Трупы были оранжевыми: жуткая деталь указала на причину гибели группы Дятлова
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Все эти годы разгадка лежала на поверхности

Загадка гибели туристов на перевале Дятлова объясняется очень просто. Девять студентов под руководством Игоря Дятлова стали случайными жертвами испытаний, которые в тот момент проводили военные.

"Цвет кожи погибших, когда тела еще свежими были, был апельсиновым", – рассказал РИА ФАН эксперт-криминалист Владимир Анкудинов. Он добавил, что такой оттенок мог быть из-за воздействия паров азотной кислоты на кожу.

При этом Анкудинов назвал выдумками многие гипотезы, которые выдвигаются в настоящее время. Эксперт подчеркнул, что эти версии прозвучали с учетом имеющихся теперь реалий, а надо учитывать обстоятельства, которые были в прошлом. 

Исследователь объясняет, почему в 70-е гг. прошлого века темой гибели туристов на перевале Дятлова никто особо не интересовался. "Все знали причину – случайная гибель в результате военных испытаний", – подчеркнул Анкудинов.

Трагедия на перевале Дятлова случилась в ночь на 2 февраля 1959 года. Студенты Уральского политехнического института, которые пошли в зимний поход в Уральские горы, погибли при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигалось множество вариантов, объясняющих смерть туристов: нападение бандитов, ошибка руководителя похода и даже столкновение со снежным человеком.

Фоторепортаж
На перевале Дятлова нашли детали ракеты
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Валентина МАЙОРОВА

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