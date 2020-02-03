Жуткая деталь указала на причину гибели группы Дятлова
Загадка гибели туристов на перевале Дятлова объясняется очень просто. Девять студентов под руководством Игоря Дятлова стали случайными жертвами испытаний, которые в тот момент проводили военные.
"Цвет кожи погибших, когда тела еще свежими были, был апельсиновым", – рассказал РИА ФАН эксперт-криминалист Владимир Анкудинов. Он добавил, что такой оттенок мог быть из-за воздействия паров азотной кислоты на кожу.
При этом Анкудинов назвал выдумками многие гипотезы, которые выдвигаются в настоящее время. Эксперт подчеркнул, что эти версии прозвучали с учетом имеющихся теперь реалий, а надо учитывать обстоятельства, которые были в прошлом.
Исследователь объясняет, почему в 70-е гг. прошлого века темой гибели туристов на перевале Дятлова никто особо не интересовался. "Все знали причину – случайная гибель в результате военных испытаний", – подчеркнул Анкудинов.
Трагедия на перевале Дятлова случилась в ночь на 2 февраля 1959 года. Студенты Уральского политехнического института, которые пошли в зимний поход в Уральские горы, погибли при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигалось множество вариантов, объясняющих смерть туристов: нападение бандитов, ошибка руководителя похода и даже столкновение со снежным человеком.
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик