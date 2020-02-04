Туристы не рассчитали дозу

Неожиданную версию выдвинул один из исследователей тайны перевала Дятлова. По мнению эксперта, Семен Золотарев, самый старший участник группы Игоря Дятлова, мог поделиться с товарищами запасами так называемого "танкового шоколада" – трофейного немецкого лакомства с наркотиками. Туристы использовали его для ускорения своего движения, но не рассчитали дозу, что и привело к трагедии.

В так называемый "танковый шоколад" во время Второй мировой войны немецкие фармацевты добавляли стимулирующее средство первитин (другое название – метамфетамин). В 30-е гг. прошлого века его широко применяли и в армии, и в оборонной промышленности. Таблетки первитина были частью боевого рациона танкистов и летчиков под названием "танковый шоколад" – Panzerschokolade.

Метамфетамин принимали не только рядовые солдаты. Как и кокаин, он был популярен у верхушки Третьего рейха. Стимулирующие вещества позволяли дольше оставаться энергичными и бодрыми. Именно такой шоколад мог быть у Золотарева, ведь он был участником войны.

В доказательство этой экстравагантной версии автор блога "Запретные материалы" на "Яндекс Дзен" приводит свидетельство шведских туристов. Когда они попытались повторить маршрут группы Дятлова, у них ничего не получилось, хотя шведы были весьма подготовлены к походу.

Впрочем, ранее один из исследователей тайны перевала Дятлова заявил, что на Урале всегда знали: туристы стали случайными жертвами испытаний нового оружия.

В ночь на 2 февраля 1959 г. в Уральских горах при загадочных обстоятельствах погибли девять студентов Уральского политехнического института. Тайна их смерти не разгадана до сих пор.

