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Группу Дятлова погубил шоколад с наркотиками

Группу Дятлова погубил шоколад с наркотиками
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Туристы не рассчитали дозу

Неожиданную версию выдвинул один из исследователей тайны перевала Дятлова. По мнению эксперта, Семен Золотарев, самый старший участник группы Игоря Дятлова, мог поделиться с товарищами запасами так называемого "танкового шоколада" – трофейного немецкого лакомства с наркотиками. Туристы использовали его для ускорения своего движения, но не рассчитали дозу, что и привело к трагедии.

В так называемый "танковый шоколад" во время Второй мировой войны немецкие фармацевты добавляли стимулирующее средство первитин (другое название – метамфетамин). В 30-е гг. прошлого века его широко применяли и в армии, и в оборонной промышленности. Таблетки первитина были частью боевого рациона танкистов и летчиков под названием  "танковый шоколад" – Panzerschokolade.

Метамфетамин принимали не только рядовые солдаты. Как и кокаин, он был популярен у верхушки Третьего рейха. Стимулирующие вещества позволяли дольше оставаться энергичными и бодрыми. Именно такой шоколад мог быть у Золотарева, ведь он был участником войны.

В доказательство этой экстравагантной версии автор блога "Запретные материалы" на "Яндекс Дзен" приводит свидетельство шведских туристов. Когда они попытались повторить маршрут группы Дятлова, у них ничего не получилось, хотя шведы были весьма подготовлены к походу.

Впрочем, ранее один из исследователей тайны перевала Дятлова заявил, что на Урале всегда знали: туристы стали случайными жертвами испытаний нового оружия.

В ночь на 2 февраля 1959 г. в Уральских горах при загадочных обстоятельствах погибли девять студентов Уральского политехнического института. Тайна их смерти не разгадана до сих пор. 

Фоторепортаж
Одного из группы Дятлова нашли живым
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Валентина МАЙОРОВА

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