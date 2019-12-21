Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Все остальное выдумки: названа одна причина смерти группы Дятлова

Все остальное выдумки: названа одна причина смерти группы Дятлова
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Обсуждались все версии – даже нападение на туристов инопланетян

Среди сотен вариантов, над которыми ломают головы следователи и любители конспирологии, выбрали единственно верный.

Загадку перевала Дятлова раскрыл российский актер Олег Васильков. Напомним, он снимается в сериале "Перевал Дятлова". Недавно артист, известный по сериалу "Метод" и фильму "Битва за Севастополь", выложил в своем Инстаграм кадр со съемок в компании коллег. Подробности о рабочем процессе он согласился раскрыть журналистам. Все же снимают в зловещем месте – мало ли, что там может произойти.

По словам Василькова, кадр сделан вовсе не на Урале, где случилась трагедия с группой Дятлова, а на Алтае.

"На Урале слишком мистическая атмосфера. Поэтому, видимо, режиссеры решили отъехать подальше. К тому же в октябре здесь уже лежал двухметровый слой снега", – поделился он в разговоре с "Экспресс-газетой".

Артист также рассказал, что режиссер придерживается одной, наиболее вероятной причиной гибели дятловцев – схода снежной лавины. Мистические версии было решено отмести.

"На Урале есть такая специфика: лавины представляют собой наст толщиной в полметра, который несется по склону с огромной скоростью, буквально все под собой заутюживая. Именно это и случилось с группой Дятлова. А все остальные версии, включая инопланетян, выдумки", – заявил Васильков.

Сериал "Перевал Дятлова" выйдет на экраны в 2020 году.

Ранее "Утро" писало о погибших дятловцах, которые вышли на связь.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей