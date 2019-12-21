Обсуждались все версии – даже нападение на туристов инопланетян

Среди сотен вариантов, над которыми ломают головы следователи и любители конспирологии, выбрали единственно верный.

Загадку перевала Дятлова раскрыл российский актер Олег Васильков. Напомним, он снимается в сериале "Перевал Дятлова". Недавно артист, известный по сериалу "Метод" и фильму "Битва за Севастополь", выложил в своем Инстаграм кадр со съемок в компании коллег. Подробности о рабочем процессе он согласился раскрыть журналистам. Все же снимают в зловещем месте – мало ли, что там может произойти.

По словам Василькова, кадр сделан вовсе не на Урале, где случилась трагедия с группой Дятлова, а на Алтае.

"На Урале слишком мистическая атмосфера. Поэтому, видимо, режиссеры решили отъехать подальше. К тому же в октябре здесь уже лежал двухметровый слой снега", – поделился он в разговоре с "Экспресс-газетой".

Артист также рассказал, что режиссер придерживается одной, наиболее вероятной причиной гибели дятловцев – схода снежной лавины. Мистические версии было решено отмести.

"На Урале есть такая специфика: лавины представляют собой наст толщиной в полметра, который несется по склону с огромной скоростью, буквально все под собой заутюживая. Именно это и случилось с группой Дятлова. А все остальные версии, включая инопланетян, выдумки", – заявил Васильков.

Сериал "Перевал Дятлова" выйдет на экраны в 2020 году.

Ранее "Утро" писало о погибших дятловцах, которые вышли на связь.