Американский перевал Дятлова: пять человек погибли при загадочных обстоятельствах
Загадочная история российских туристов, погибших на Урале, не дает покоя исследователям уже несколько десятков лет. Но подобные истории случались не единожды. В 1978 году в США пятеро баскетболистов с особенностями развития скончались при таинственных обстоятельствах в горах.
Всего в поездку отправились пять человек от 24 до 32 лет. Про одного из них журналисты писали больше других. Гэри Матиас имел проблемы с наркотиками, а также умел пользоваться оружием. Его тело так и не было найдено.
Спортсмены поехали на машине в соседний штат, чтобы посмотреть на игру, с которой никто из них не вернулся. Пустой автомобиль, принадлежащий одному из мужчин, обнаружили на следующий день рядом с перевалом.
Нашли тела четырех американцев только летом. Полицейские заглянули в один из трейлеров, которым пользуются туристы для ночевки в походах. На кровати лежал труп со следами обморожения, обернутый в простыни. Как установили эксперты, молодой человек жил в доме около 13 недель. Умереть спортсмен мог из-за холода – установили в полиции.
По пути между домиком и автомобилем, они находились в 30 км друг от другу, нашли тела двух других баскетболистов, которые, по версии, следствия погибли из-за переохлаждения. Останки четвертого американца нашли недалеко от трейлера – его кости были раскиданные на расстоянии несколько сотен метров.
Последнего спортсмена, который, как указывают журналисты, был самым странным, до сих пор не нашли.
Существуют разные версии происходящего. По одной из них, друзья внезапно решили добраться до дома пешком. Уже в дороге двое замерзли, а третий получил серьезные обморожения. Четвертый участник мог пойти за помощью и встретить по пути медведя. Что случилось с пятым человеком – остается загадкой.
Психолог Александр Невеев считает, что искать логическое объяснение произошедшему сложно, так как у молодых людей были особенности развития. Также он не исключил, что всему виной просто стечение обстоятельств, – дополняет "КП".
Самая таинственная версия американского перевала Дятлова – молодых людей принесли в жертву на магическом обряде в лесу.
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