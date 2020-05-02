"Утро.ру" разбиралось в самой загадочной гибели студентов в СССР

В ночь на 2 февраля 1959 г. девять туристов группы Дятлова трагически погибли. Официальное следствие решило, что студенты скончались из-за стихии, однако эксперты до сих пор гадают, что на самом деле произошло в ту злополучную ночь. "Утро.ру" собрало основные версии этой трагедии.

Советские следователи пришли к выводу, что смерть лыжников не была насильственной – они разбили палатку в плохом месте, ушли из нее внезапно. В 2015-м году уже российские специалисты выяснили – накануне начался сильный снегопад, усилился ветер и упала температура. Из-за лавины студенты и сбежали из палатки и замерзли до смерти.

О том, что Дятлов допустил ряд ошибок, которые привели к трагедии, говорили не раз. Так, не исключено, что лидер группы, несмотря на советы оленеводов, не пошел проверенной тропой, а выбрал свой путь.

Однако в советском деле были некоторые несостыковки. Так, считается, что тела нашли еще до того, как началось официальное расследование. Впрочем, есть версия, что дату начала поисков просто перепутали на документе.

Эксперты также не исключают того, что лыжники просто подрались из-за внутреннего конфликта, например, любовного треугольника между Игорем Дятловым, Юрием Дорошенко и Зиной Колмогоровой. Именно дракой можно объяснить увечья, которые нашли на телах некоторых дятловцев.

Одна из самых популярных версий гласит, что группа Дятлова погибла из-за испытания оружия СССР, в частности ракеты. Эту теорию якобы подтверждает то, что в фотопленке студентов не хватает нескольких кадров. По другой теории, американцы испытывали биологическое оружие, которое и унесло жизни студентов.

Другие специалисты полагают, что лыжники умерли из-за взрыва спиртовоздушной смеси в палатке. Спиртом могли растереться два дятловца, чтобы согреться. Пары осели и взорвались при контакте с огнем.

Существуют и более мистические версии. Некоторые конспирологи полагают, что студентов убили пришельцы или снежный человек. Однако никаких достоверных подтверждений этих теорий нет.