Неожиданная версия: трагедию на перевале Дятлова выдумали
Существует множество версий о том, что произошло злополучной ночью 2 февраля 1959 г. в горах Северного Урала с туристами из группы Дятлова. Эксперты строят разные теории от схода лавины до испытания ракет СССР. Однако в Сети появилась неожиданное объяснение тому, что произошло. Один из конспирологов предположил, что трагедии и вовсе не было.
Автор канала "Наша Планета" в Яндекс.Дзене обратил внимание на то, что свидетелей смерти лыжников не было, а обстоятельства их гибели неизвестны. Также невозможно с точностью определить место и время кончины дятловцев. Это, как рассказал конспиролог, натолкнуло его на мысль о том, что смерть студентов инсценировали.
Он также отмечает, что все вещественные доказательства, в том числе фото и документы могли просто подделать. При этом эксперт не исключает того, что сама группа Дятлова существовала и они действительно ходили на перевал. Однако же все остальное, пишет конспиролог, могло быть сфабриковано и продумано заранее.
Туристов же, по его догадкам, тайно вывезли за границу. Именно поэтому до сих пор невозможно разгадать тайну гибели дятловцев, считает блогер. Правда, зачем нужно было создавать всю эту историю, автор не объясняет. Впрочем, он подчеркивает, что это его мнение и лишь одна из самых безумных теорий наравне с нападением на лыжников инопланетян.
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