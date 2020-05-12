Появилась еще одна версия трагедии на Урале

Тайна перевала Дятлова остается нераскрытой уже несколько десятилетий. Специалисты стоят различные теории, почему группа студентов, многие из которых были довольно опытны в подобных экспедициях, погибла при столь загадочных обстоятельствах. Новая неожиданная версия появилась в Сети.

Туристы были охвачены паникой из-за веществ, вызывающих галлюцинации, именно поэтому они не смогли выжить. Такое предположение делает автор "Яндекс.Дзен-канала "Перевал Дятлова". По его мнению, дятловцы могли случайно проглотить мощный галлюциноген вместе с пищей.

На вскрытии же об этом не сказали, потому что просто не проверяли тела на галлюциногенные вещества, считает автор блога. Ранее высказанные версии с лавиной, дикими животными или участием военных ему убедительными не показались.

Автор материала пишет, что ни одну из имеющихся теорий нельзя подтвердить, а любые доводы легко опровергнуть. Неясным остается лишь то, почему туристы покинули палатку в такой спешке. Именно поэтому вероятным объяснением могут стать внезапно возникшие галлюцинации.

Ранее в Сети появилась теория, что трагедии на Северном Урале с участием студентов не было, а их смерть инсценировали.