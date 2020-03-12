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Найден самый маленький динозавр в мире

Найден самый маленький динозавр в мире
Фото: pixabay.com
Уникальное открытие меняет прежнее представление об эволюции

Самого маленького из известных науке динозавров обнаружили ученые. Животное было размером с крошечную птицу колибри. Находка изменила представления специалистов о динозаврах и заставила пересмотреть ход эволюции.

Череп и части тела разглядели в кусочке янтаря из Мьянмы. Находка, которой около 100 млн лет, поистине уникальна: останки животных в окаменевшей смоле сохраняются редко, да и таких миниатюрных динозавров исследователи находят нечасто.

По словам палеонтологов, строение тела животного говорит о том, что останки принадлежат одной из самых маленьких и древних протоптиц. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Открытие нового вида животного, которого назвали Oculudentavis khaungraae, развенчивает представления ученых о том, что все пернатые динозавры изначально были крупными. Представители этого вида, считают ученые, питались и цветочным нектаром, и мелкими насекомыми.

Ранеее "Утро" писало, что в Китае обнаружены следы уникального динозавра.

Карина СИРАЗОВА

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Найден самый маленький динозавр в мире ,от него все укы произошли
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