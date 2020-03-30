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"Надежды нет": COVID-19 останется на планете навсегда

"Надежды нет": COVID-19 останется на планете навсегда
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Ситуация с пандемией не разрешится в ближайшее время

Коронавирус не исчезнет с лица Земли, так как ситуация зашла слишком далеко, полагает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. По его словам, китайская пневмония не повторит судьбу атипичной, которую человечеству удалось побороть.

"С COVID-19 такого уже не получится, на это уже никакой надежды нет", - заявил специалист, добавив, что коронавирусная инфекция "не ослабнет", а останется навсегда, передает "Говорит Москва".

Пандемия стихнет, убежден он, но нескоро. При этом Лукашев не исключил вторую волну заболевания в Поднебесной. Разгулу китайской заразы он отвел несколько лет. Потом, отметил эксперт, COVID-19  прекратит убивать людей.  

"Перестанет быть общественно опасным", – подчеркнул собеседник.

Напомним, ранее в России предсказали рост числа зараженных. Сейчас их количество перешагнуло отметку в 1 800 человек. В мире от коронавируса страдают более 745 тыс., его жертвами стали свыше 35 тысяч. 

Ксения АНДРЕЕВА

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