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Медики: коронавирус поражает мозг

Медики: коронавирус поражает мозг
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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При этом потеря обоняния говорит о нарушениях в центральной нервной системе

Специалисты Министерства здравоохранения сообщили об угрозе новой коронавирусной инфекции для головного мозга. По данным исследователей, вирус оказался еще коварнее – он несет опасность не только для легких, но также может оказывать разрушительное воздействие на мозг и центральную нервную систему.

Как указывается в обновленных рекомендациях ведомства, SARS-CoV-2 способен поражать клетки мозга. Кроме того, такой распространенный у заболевших COVID-19 симптом как ухудшение обоняния может свидетельствовать о нарушениях в центральной нервной системе (ЦНС).

"Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки", – говорится в материалах.

При этом специалисты отмечают, что механизм зарождения и развития болезни, вызываемой SARS-CoV-2, нуждается в дальнейшем комплексном изучении.  

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 28 апреля в России зафиксировано 93 558 случаев заражения.

Ранее "Утро" рассказывало о самых опасных симптомах инфицирования коронавирусом.

Ольга ФЕДОРОВА

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