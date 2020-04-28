Медики: коронавирус поражает мозг
Специалисты Министерства здравоохранения сообщили об угрозе новой коронавирусной
инфекции для головного мозга. По данным исследователей, вирус оказался еще коварнее
–
он несет опасность не только для легких, но также может оказывать разрушительное воздействие на мозг и центральную нервную систему.
Как указывается в обновленных рекомендациях ведомства, SARS-CoV-2 способен поражать клетки мозга. Кроме того, такой распространенный у заболевших COVID-19 симптом как ухудшение обоняния может свидетельствовать о нарушениях в центральной нервной системе (ЦНС).
"Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки", – говорится в материалах.
При этом специалисты отмечают, что механизм зарождения и развития болезни, вызываемой SARS-CoV-2, нуждается в дальнейшем комплексном изучении.
Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 28 апреля в России зафиксировано
93 558
случаев заражения.
Ранее "Утро" рассказывало о самых опасных симптомах инфицирования коронавирусом.
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