Живность перестала ползать и научилась ходить

В Сети появился необычный видеоролик с бодро шагающей по дороге змеей. Причем пресмыкающееся именно идет, а не ползет или скользит. Загадочная змея с ногами сильно озадачила увидевших видеозапись.



Интригующим роликом поделился пользователь портала Reddit. На кадрах видно, как змея двигается так, будто бы у нее под кожей спрятаны десятки ножек. Как отметили некоторые комментаторы, признанная гадюкой живность по манере движения больше похожа на гусеницу-переростка.

Видеоролик с загадочным названием "Не скользящая змея" набрал сотни просмотров и комментариев. Люди попытались выяснить, что же случилось с пресмыкающейся.

К слову, опытные пользователи соцсети определили, что главная героиня ролика – никто иная, как шумящая гадюка, которая ядовита и очень опасна.

Среди вариантов на тему того, что живность просто "сломалась" или пародирует лунную походку Майкла Джексона, нашлись эксперты, которые раскрыли всю интригу. Оказалось, что движения, похожие на шаги гусеницы, для пресмыкающихся совсем не редкость.

Один из комментаторов пояснил, что иногда змеи, особенно крупные, стараются не тратить энергию на скольжение и научились "ходить", напрягая свои брюшные мышцы волнообразными движениями.

Таким образом, загадочная походка змеи оказалась очередным чудом природы.

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