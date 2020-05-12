В США нашли загадочное существо с зубастым хвостом
Необычную находку сделала жительница Нью-Йорка. На побережье она обнаружила скелет загадочного существа с зубами на хвосте. Американка сняла его на видео и опубликовала в Сети.
Скелет Лия Деннисон нашла на Брайтон-Бич. На кадрах можно рассмотреть, что у выброшенного на берег животного длинный хвост, покрытый странными наростами, которые напоминают зубы или шипы.
По одной из версий, таинственным животным могла оказаться морская лисица, которую также называют колючим или шиповатым скатом, пишет Daily Star. Однако они в основном обитают у восточного побережья Атлантического океана, Нью-Йорк же находится в его западной части.
Морские лисицы могут прожить до 15 лет, а их максимальный вес достигает 18 килограммов. Существа прячутся в песок днем и охотятся ночью.
Ранее на побережье в Англии обнаружили останки древнего кальмара, который жил около 200 млн лет назад.
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