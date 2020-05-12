Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В США нашли загадочное существо с зубастым хвостом

В США нашли загадочное существо с зубастым хвостом
Фото: pixabay.com
Скелет морского животного вымыло на побережье

Необычную находку сделала жительница Нью-Йорка. На побережье она обнаружила скелет загадочного существа с зубами на хвосте. Американка сняла его на видео и опубликовала в Сети.

Скелет Лия Деннисон нашла на Брайтон-Бич. На кадрах можно рассмотреть, что у выброшенного на берег животного длинный хвост, покрытый странными наростами, которые напоминают зубы или шипы.

По одной из версий, таинственным животным могла оказаться морская лисица, которую также называют колючим или шиповатым скатом, пишет Daily Star. Однако они в основном обитают у восточного побережья Атлантического океана, Нью-Йорк же находится в его западной части.

Морские лисицы могут прожить до 15 лет, а их максимальный вес достигает 18 килограммов. Существа прячутся в песок днем и охотятся ночью.

Ранее на побережье в Англии обнаружили останки древнего кальмара, который жил около 200 млн лет назад.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Конгрессмены призвали США ударить по России новыми санкциями

Американцы выступили против "нарушения прав человека" в РФ

Регионы смягчают карантинные меры: главные новости о коронавирусе в России на 12 мая

Одни субъекты страны начали ужесточать карантинные меры, другие, наоборот, ослаблять, ученый рассказал, у кого появляется стойкий иммунитет - актуальные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

957 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей