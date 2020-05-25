Найти священные кущи помогли антилопы

Американские исследователи пришли к выводу, что Эдемский сад, описанный в Библии, мог существовать в реальности. Однако сейчас посетить его затруднительно – райские кущи уже несколько тысячелетий скрыты водами океана.

Вместе с этим, эксперты из Колорадского университета в Денвере (США) смогли достаточно точно опередить возможное местоположения Эдема. По их мнению, он находился в местечке Пиннакл-Пойнт, расположенном на Палео-Агульской равнине.

Эта территория находится у побережья ЮАР и сейчас полностью затоплена, сообщает Quaternary Science Reviews.

Согласно проведенным ранее исследованиям, в этом месте могла располагаться одна из самых древних стоянок разумный людей. Ученые уверены, наши предки жили там еще 170 тысяч лет назад, во времена ледникового периода.

Тогда на Африканском континенте стояла сухая и знойная погода, а уровень воды был значительно ниже, чем сейчас.

Ученые определили, как могла выглядеть равнина в то времена. Для этого они провели анализ останков древних антилоп. Так, выяснилось, что эти животные вели оседлый образ жизни – им не требовалось перемещаться в поисках пищи, так как она всегда в изобилии была представлена в этом райском месте.

Здесь круглый год была пища для людей и животных, и нашим предкам не было нужды менять место проживания в поисках пропитания.

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