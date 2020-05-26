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США являются сегодня лидером в освоении космоса, и в ближайшие пять – десять лет соперников у них не будет. Об этом заявил эксперт Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл.
Американского астрофизика не смутил тот факт, что США уже много лет не могут отправить своих астронавтов в космос самостоятельно, и им приходится пользоваться услугами Роскосмоса. Главное, по его мнению, что все успехи нашей страны в этой области базируются на советских наработках, тогда как США двигаются вперед.
"Оснований для уверенности в том, что усилия России в космосе вновь обретут силу, нет", – приводит РИА "Новости" слова МакДауэлла. По его мнению, в будущем США вряд ли пригласят Россию участвовать в американских космических программах. Сотрудничество с Японией и Европой – вполне возможно, а вот с Китаем – тоже нет, поскольку КНР серьезно не дотягивает до "уровня технического совершенства США в космической индустрии", пояснил эксперт.
Впрочем, Москва на такое партнерство и не претендует. Как пояснил накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, "фантастические проекты" по освоению Луны стоят "колоссальных денег".
Ранее Украина предложила США заменить Россию в американских космических проектах.
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