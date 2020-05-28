Небесное тело прилетело на Землю 27 мая

Жители Армении приняли упавший метеорит за салют. Небесное тело приземлилось на севере страны.

Причина путаницы заключается в том, что 28 мая в Армении отмечают День Первой республики. В связи с этим местные жители решили, что власти порадовали их праздничным фейерверком. И это несмотря на то, что метеорит приземлился на Землю 27 мая вечером.

Как сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян, такое явление крайне редко случается на территории страны, пишет EurAsia Daily.