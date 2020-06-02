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Миллионы людей с огромным вниманием наблюдали за стартом американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX. Самые бдительные заметили на кадрах трансляции весьма необычный объект. Он отчетливо просматривается на видеоролике в момент, когда космический корабль выходит на околоземную орбиту.
Так, один из наиболее внимательных зрителей заметил нечто странное на видео и предположил, что это может быть НЛО. Принтскрин, на котором виден загадочный объект, пользователь разместил в своем "Твиттер".
Под публикацией тут же начались горячие споры на тему того, что же все-таки попало в объективы камер.
Некоторые согласились с автором публикации и предположили, что технике удалось заснять парящих недалеко от Земли инопланетян.
Тут же появились шутки о том, что зеленые человечки специально прибыли, чтобы забрать Илона Маска с собой и сделать его своим командиром.
Более скептически настроенные к различным конспирологическим теориям люди предположили, что на кадры попал обычный космический мусор. Сведущие напомнили, что на орбите Земли есть тысячи спутников, и вполне вероятно, что это "НЛО" – один из них.
Однако большинство решили, что обнаруженный объект – это то, что власти долгие годы скрывали от обывателей. Пользователи вспомнили о теории заговора и выразили опасение за безопасность родной планеты.
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