Пользователей испугало увиденное

Миллионы людей с огромным вниманием наблюдали за стартом американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX. Самые бдительные заметили на кадрах трансляции весьма необычный объект. Он отчетливо просматривается на видеоролике в момент, когда космический корабль выходит на околоземную орбиту.

Так, один из наиболее внимательных зрителей заметил нечто странное на видео и предположил, что это может быть НЛО. Принтскрин, на котором виден загадочный объект, пользователь разместил в своем "Твиттер".

Под публикацией тут же начались горячие споры на тему того, что же все-таки попало в объективы камер.

Некоторые согласились с автором публикации и предположили, что технике удалось заснять парящих недалеко от Земли инопланетян.

Тут же появились шутки о том, что зеленые человечки специально прибыли, чтобы забрать Илона Маска с собой и сделать его своим командиром.

Более скептически настроенные к различным конспирологическим теориям люди предположили, что на кадры попал обычный космический мусор. Сведущие напомнили, что на орбите Земли есть тысячи спутников, и вполне вероятно, что это "НЛО" – один из них.

Однако большинство решили, что обнаруженный объект – это то, что власти долгие годы скрывали от обывателей. Пользователи вспомнили о теории заговора и выразили опасение за безопасность родной планеты.

Ранее в США призвали не переоценивать ракету Илона Маска.