Crew Dragon еще предстоит доказать свою надежность

В США продолжают обсуждать запуск ракеты Илона Маска и ее стыковку к МКС, а также последующий "колкий" диалог между предпринимателем и Дмитрием Рогозиным.

Накануне генеральный директор SpaceX уже ответил на русском языке главе Роскосмоса о готовности сотрудничать после того, как как тот отреагировал на шутку "батут работает".

Как известно, поводом стало высказывание Рогозина в "Твиттер" в 2014 г., когда он предложил американцам доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута, намекая на российские "Союзы". На них американцы летали очень долго, пополняя бюджет Роскосмоса. Но теперь все может измениться.

Как пишет The Drive, Crew Dragon, во многом похожая на Falcon 9, более чем конкурентоспособна по цене, хотя пока новая и "не обкатанная". По мнению издания, по сравнению с "Союзом" это несомненный прогресс.

Но есть одно но. Российские ракеты летают очень давно и известны на весь мир своей надежностью, а вот Crew Dragon еще только предстоит завоевать себе репутацию. При этом любая эволюция связана с рисками и проблемами.

Но на данный момент, несомненно, Макс выиграл раунд. Впервые в истории астронавты отправились в космос на частично возвращаемой ракете, причем частной. После того как США закрыли программу Space Shuttle в 2011 г., астронавты летали только на "Сюзах", но после ухудшения отношений Москвы и Вашингтона вопрос освоения космоса стал опять принципиальным. И, хотя между космонавтами, астронавтами и учеными по-прежнему нет никакой вражды, страны вернулись к соперничеству, причем санкции сыграли не последнюю роль.

В настоящее время в США активно разрабатывают ракетные двигатели на смену РД-180. Ракета Илона Маска полетела на американских SuperDraco, однако их мощности не хватит для тяжелых ракет.