Излучение из космоса может ухудшить сотовую связь

Произошла мощная вспышка на Солнце, которая стала самой крупной с октября 2017 года. Темные пятна заметил корабль NASA, говорится на сайте организации.

Астрономы зафиксировали изменения 29 мая благодаря Обсерватории солнечной динамики (SDO). Несмотря на то, что это крупнейшая вспышка за последние три года, опасности она не представляет. По словам ученых, эту солнечную активность можно охарактеризовать как среднюю – на здоровье людей она отразиться не должна.

А вот сотовую связь и GPS излучение ухудшить может. Специалисты объяснили, что при достаточной интенсивности оно влияет на работу сигналов в атмосфере.

На сайте NASA отметили, что возникновение вспышек после такого долгого перерыва может указывать на начало нового солнечного цикла. По словам ученых, обычно это происходит раз в 11 лет. Тем не менее, делать какие-либо выводы пока рано – исследование займет не меньше полугода, объяснили специалисты.

Магнитное поле Земли постепенно ослабевает, и наша планета все больше подвергается космическому излучению, считают ученые European Space Agency. При этом для людей оно не опасно.

Ранее астрофизики предупредили о магнитной буре, которая произойдет в начале июня.