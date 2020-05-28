Вспышки на Солнце ухудшат состояние людей на несколько дней

Очередная космическая буря ожидается в начале следующего месяца. Согласно прогнозам астрофизиков, солнечные вспышки возникнут 8 и 9 июня, из-за чего самочувствие метеозависимых людей заметно ухудшится.

Первая магнитная буря, которая произойдет 8 июня, будет не слишком мощной, однако некоторые уже в этот день почувствуют слабость и головную боль. А вот на следующий день солнечная активность будет гораздо сильнее, передает ГТРК "Самара".

В период космического шторма могут обостриться хронические болезни, предупреждают специалисты. В эти неблагоприятные дни повышается утомляемость, резко меняется настроение и усиливается эмоциональное напряжение.

Пережить магнитную бурю поможет расслабляющая ванна и здоровый сон, советует "Курьер. Среда. Бердск". Также важно отказаться от жирной и соленой пищи, пить больше воды. Улучшить самочувствие помогут также овощи и фрукты. Кофе и чай специалисты рекомендуют заменить травяными настоями.

Магнитная буря накроет Землю и 29 мая. Однако, по словам экспертов, длиться она будет всего несколько часов.