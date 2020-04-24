Последний месяц весны начнется с солнечной вспышки

В самом начале мая 2020 г. случится первая магнитная буря. Метеорологи успокаивают, серьезных геомагнитных возмущений не будет, однако метеозависимым людям стоит подготовиться.

Первая буря будет длиться с 4 по 6 мая, однако максимальный всплеск стоит ждать 5 мая, – указывают специалисты лаборатории ФИАН.

Второе колебание магнитного поля произойдет 23 мая. Россияне будут ощущать на себе влияние бури с утра и до самого вечера. Однако на следующий день ситуация придет в норму.

Третья буря случится 29 мая 2020 г., но длиться она будет всего несколько часов днем.

Подобные геомагнитные изменения сильнее всего отражаются на метеозависимых людях и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Медики советуют всем людям за несколько дней до предполагаемых волнений больше спать, правильно питаться и отказаться от алкоголя – это поможет организму перенести стресс.

Побороть апатию, грусть и волнение из-за изменений в погоде поможет отдых и соблюдение питьевого режима. Вредные сладости эксперты советуют заменить свежими фруктами, дополняет Joinfo.

От тренировок в дни магнитных бурь лучше отказаться, а вместо них принять ванну с расслабляющими маслами.