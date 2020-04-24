Погода в следующем месяце будет постоянно меняться

Весеннее тепло придет в Московскую область лишь к майским праздникам. Однако затем погода вновь изменится – наступит похолодание. Прогноз на ближайшие недели озвучили синоптики.

До начала мая температура будет на 2-3 градуса ниже нормы, рассказал Роман Вильфанд. По данным Гидрометцентра, ближайшую неделю днем будет от +6 до +12°C, а ночью возможны заморозки.

Потепление в регион придет лишь в первой половине мая. Синоптики обещают до +15°C, пишет "Подмосковье сегодня". Однако по словам научного руководителя Гидрометцентра, погода в последний месяц весны будет постоянно меняться: от температуры выше +20°C до похолодания и даже заморозков.

Метеорологи также предсказали мощные магнитные бури в мае.