Этот год может стать одним из самых теплых в истории

Лето 2020 г. в России будет рекордно жарким. Прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уверен в том, что температура в последующие месяцы будет высокой. Вильфанд предположил, что с вероятностью 99% 2020 г. войдет в пятерку самых жарких, пишет РИА "Новости".

Свой прогноз специалист объяснил глобальным потеплением – по его словам, средняя температура будет повышаться каждые пять лет, передает "Вечерняя Москва". Это происходит из-за увеличения содержания парниковых газов в атмосфере, объяснил Вильфанд.

Ранее специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы заявили о 75% вероятности того, что год станет самым жарким в истории.

В этом году в России зима также была теплой, напоминает "ФедералПресс". Жители некоторых регионов долгое время не могли дождаться снега.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет россиян на майские праздники.