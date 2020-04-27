Рекордная жара: синоптики озвучили прогноз на лето
Лето 2020 г. в России будет рекордно жарким. Прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик уверен в том, что температура в последующие месяцы будет высокой. Вильфанд предположил, что с вероятностью 99% 2020 г. войдет в пятерку самых жарких, пишет РИА "Новости".
Свой прогноз специалист объяснил глобальным потеплением – по его словам, средняя температура будет повышаться каждые пять лет, передает "Вечерняя Москва". Это происходит из-за увеличения содержания парниковых газов в атмосфере, объяснил Вильфанд.
Ранее специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы заявили о 75% вероятности того, что год станет самым жарким в истории.
В этом году в России зима также была теплой, напоминает "ФедералПресс". Жители некоторых регионов долгое время не могли дождаться снега.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет россиян на майские праздники.
Доллар упадет до 67 рублей после кризиса: аналитик озвучил прогноз по курсу валют на 2020 год
Эксперт рассказал, когда рубль укрепится
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Популярного футболиста ввели в кому
- У зараженных коронавирусом военных обнаружили аномалию
- Вашингтон: в Пекине специально скрыли информацию о коронавирусе
- Не хуже респиратора: из чего сделать качественную защитную маску
Здоровье
- Секреты долгожителей: простые правила на каждый день
- От болей в спине: эффективные упражнения для позвоночника
- Кашка для мужчин: луговое растение решит проблемы с потенцией
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик