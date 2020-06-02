Небесное тело несет потенциальную угрозу планете

Огромный астероид летит к Земле. На этот раз космический объект не столь безобиден как его предшественники – траектория его полета пересекает орбиту нашей планеты.

Информация о потенциально опасном небесном теле размещена на сайте Space Reference.

По данным ученых, астероид максимально приблизится к Земле 6 июня в 06:20 мск, отмечает "Вечерняя Москва".

Вероятность того, что астероид нанесет ущерб человечеству, невелика, объект пройдет на расстоянии в 13 раз дальше, чем орбита Луны. Однако то, что траектория его полета пересекается с орбитой нашей планеты, настораживает исследователей. Так что гость из космоса отнесен к категории потенциально опасных для Земли объектов.

Этот астероид был открыт в 2002 г., он значится под номером 163348 (2002 NN4).

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