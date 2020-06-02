Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Размером с футбольное поле: к Земле мчится опасный астероид

Размером с футбольное поле: к Земле мчится опасный астероид
Фото: pixabay.com
Небесное тело несет потенциальную угрозу планете

Огромный астероид летит к Земле. На этот раз космический объект не столь безобиден как его предшественники – траектория его полета пересекает орбиту нашей планеты.

Информация о потенциально опасном небесном теле размещена на сайте Space Reference.

По данным ученых, астероид максимально приблизится к Земле 6 июня в 06:20 мск, отмечает "Вечерняя Москва".

Вероятность того, что астероид нанесет ущерб человечеству, невелика, объект пройдет на расстоянии в 13 раз дальше, чем орбита Луны. Однако то, что траектория его полета пересекается с орбитой нашей планеты, настораживает исследователей. Так что гость из космоса отнесен к категории потенциально опасных для Земли объектов.

Этот астероид был открыт в 2002 г., он значится под номером 163348 (2002 NN4).

Ранее астроном рассказал об опасности летящего к Земле астероида 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин объявил дату голосования по поправкам к Конституции

Президент России отказался назначить это событие на 24 июня, когда пройдет Парад Победы

Великобритания возмутилась приглашению России в G7

Окончательное решение о гостях саммита будут принимать Соединенные Штаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей