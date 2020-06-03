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Подсмотрел у русских: немцы выдали неудобную правду о кораблях Маска

Подсмотрел у русских: немцы выдали неудобную правду о кораблях Маска
Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американцы воспользовались космическими идеями, проверенными российским опытом

Компанию SpaceX предпринимателя Илона Маска называют чуть ли не революционером в освоении космического пространства. Еще бы – ее корабли рассчитаны на многоразовое использование. Вот только в своих разработках американцы опирались на идеи, годами обкатанные советскими и российскими конструкторами и космонавтами.

Внешне в "постшаттловской" истории освоения космоса США все новое – дизайн корабля и скафандров, возможность приземления ступени ракеты на морскую платформу и ее последующее использование. Капсулу, в которой летят астронавты, тоже планируется чинить и запускать снова. Но изменилась и концепция полетов, которую раньше проповедовали США. Сейчас для людей и грузов предусмотрены разные корабли.

"Раньше космические челноки и должны были перевозить тонны грузов и более 20 членов экипажа одновременно", – напоминает немецкое издание Der Tagesspiegel, указывая, что именно так с самого начала решили делать русские.

Макс, поясняя свое решение делать отдельно грузовики и пилотируемые корабли, заявил, что ему нужна возможность возить на орбиту всех желающих, у кого на это хватит денег. Но и эту идею первыми озвучили и опробовали русские, пишет немецкая газета. Космического туриста Денниса Тито РФ прокатила до МКС еще в 2001 году.

Иными словами, в США сочли российскую модель полетов в космос более целесообразной, чем прежнюю американскую, пишет "Свободная пресса", но не признали этого вслух.

Созданный компанией Маска космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту был запущен 30 мая. Через 19 часов он успешно пристыковался к МКС. Это первый за последние девять лет американский пилотируемый полет в космос. Последние годы в NASA предпочитали покупать билеты на "Союзы" в Роскосмосе для своих астронавтов.

Николай ВИКТОРОВ

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