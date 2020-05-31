Запуск корабля Crew Dragon, наконец, состоялся

Илон Маск после успешного старта заявил, что человечество может гордиться этим достижением. Глава компании SpaceX сообщил журналистам на брифинге, что его переполняют эмоции. Комментируя триумф американцев, Маск подколол главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, отметив, что "батут работает". Напомним, в 2014 году последний, будучи вице-премьером, высказался о санкциях США против России и написал в своем Твиттере, что наша страна может отказать Вашингтону в доставке астронавтов на МКС. При этом Рогозин посоветовал американцам использовать батут, чтобы попасть в космос.

Шутку главы "Роскосмоса" Маск припомнил после вопроса репортера о реакции России на успешный запуск. Директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что обращение российской госкорпорации видел, однако лично поздравлений пока не получал. Маск после этого не упустил возможности подколоть Рогозина. Трансляция брифинга велась на странице NASA в Твиттере.

Напомним, ранее запуск Crew Dragon сорвался – 27 мая его отложили из-за плохой погоды. Старт корабля в итоге состоялся накануне, 30 мая, в 22:22 (мск).