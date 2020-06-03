Илон Маск может оставить Роскосмос без очередного контракта, уверены в Незалежной

Подписание контракта на серийное производство тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", о котором стало известно накануне, – это попытка спасти российскую космонавтику после нанесенного Илоном Маском удара. Такое мнение высказало украинское издание Defense Express, посвятившее целую статью долгожданной тяжелой ракете из РФ. Отечественную космонавтику в Киеве назвали "чемоданом без ручки", который вынужден тащить Кремль.

Журналисты особо отмечают, что контракт по "Ангаре" планировалось подписать только после успешного пуска осенью этого года. Но "туманное финансовое будущее" Роскосмоса и успех Маска внесли свои коррективы. В Минобороны якобы решили форсировать события и заказать ракеты быстрее.

Успешный запуск пилотируемого Crew Dragon может оставить Роскосмос без очень важного контракта. За каждое место в "Союзе" для американского космонавта платили до $90 млн, а всего с 2006 г. Роскосмос получил около $4 млрд от США. Если договор не продлят, ежегодные убытки России по этому направлению составят $400 миллионов.

Как считает Defense Express, контракт на "Ангару-А5" – это своеобразный спасательный круг для российско космонавтики. Один запуск этой тяжелой ракеты обходится в $100 млн, а это значит, что финансирование продолжится, и Роскосмос продержится на плаву некоторое время.

Однако судьба "Ангары" также под вопросом. Пока состоялся только один пуск этой ракеты в 2014 г., при этом денег было потрачено очень много. Семейство этих ракет разрабатывалось с 1990-х гг., затем проект "обновили" за $3 млрд, при этом от всего семейства ракет осталась только одна – А5.

Но и эта ракета проигрывает ракете Маска с точки зрения прибыли. Ее запуск стоит $100 млн, максимальный груз на низкой орбите – 24,5 т, в то время как у Falcon Heavy от SpaceX выводит на орбиту 30 т с возвращением первых ступеней и 63 т без возврата. При этом стоимость запуска оценивается в $90 миллионов.

Ранее в США рекомендовали не спешить с выводами, так как ракета Crew Dragon пока еще недостаточно опробована – стартов было не так много.