Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Маск поставил в корабль Crew Dragon российские детали

Маск поставил в корабль Crew Dragon российские детали
Фото: Nasa/Nasa/www.globallookpress.com
Комплектующие помогли совершить успешную стыковку с МКС

Илон Маск не смог полностью создать Crew Dragon из американских деталей. Оказывается, компания предпринимателя SpaceX оборудовала свой уникальный корабль изделиями из РФ. Такое заявление сделал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

По словам специалиста, российские элементы поставили для очень важной цели – чтобы корабль без проблем пристыковаться к МКС в автоматическом режиме. Этот процесс гарантировал адаптер IDA. Его главную часть придумали и создали в Ракетно-космической корпорации "Энергия". 

Как поведал Лукашевич РИА "Новости", из-за этого Crew Dragon может соединиться даже с российской частью МКС. 

30 мая США впервые за долгие годы отправили в космос собственный пилотируемый корабль. Crew Dragon доставил на МКС астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена. До этого Америка покупала у нашей страны билеты на "Союз" для своих астронавтов.

Для создания своего корабля США воспользовались идеями России – американцы опирались на многие разработки ученых нашей страны.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Ущерб от аварии в Норильске оценили в несколько миллиардов

Почти все топливо после утечки останется в окружающей среде

Гороскоп на 4 июня: пришло время довериться интуиции

Подробный прогноз астрологов на 04.06.2020

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1000 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей