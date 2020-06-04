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Илон Маск не смог полностью создать Crew Dragon из американских деталей. Оказывается, компания предпринимателя SpaceX оборудовала свой уникальный корабль изделиями из РФ. Такое заявление сделал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
По словам специалиста, российские элементы поставили для очень важной цели – чтобы корабль без проблем пристыковаться к МКС в автоматическом режиме. Этот процесс гарантировал адаптер IDA. Его главную часть придумали и создали в Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Как поведал Лукашевич РИА "Новости", из-за этого Crew Dragon может соединиться даже с российской частью МКС.
30 мая США впервые за долгие годы отправили в космос собственный пилотируемый корабль. Crew Dragon доставил на МКС астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена. До этого Америка покупала у нашей страны билеты на "Союз" для своих астронавтов.
Для создания своего корабля США воспользовались идеями России – американцы опирались на многие разработки ученых нашей страны.
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