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Открыт потенциально обитаемый "зеркальный двойник" Земли

Открыт потенциально обитаемый "зеркальный двойник" Земли
Фото: pixabay.com
Экзопланета находится на расстоянии трех тысяч световых лет от Галактики

Орбита экзопланеты вращается вокруг звезды, которая напоминает Солнце. Исследователи считают, что там может быть жизнь, сообщает “Phys.org”.

Планету назвали KOI-456.01. Она находится на расстоянии 3 тыс. световых лет от Галактики. Так как объект излучает свет в оптическом спектре, а не в инфракрасном свете, его признали пригодным для жизни.

По словам специалистов, экзопланета довольна большая по размеру. Ее объемы чуть меньше, чем две Земли.

Ранее была обнаружена гигантская планета жизни, которая может конкурировать с нашей.

Анна ШУЛЕПОВА

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