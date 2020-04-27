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Астроном рассказал об опасности летящего к Земле астероида

Астроном рассказал об опасности летящего к Земле астероида
Фото: pixabay.com
При столкновении космического тела с нашей планетой произойдет апокалипсис

К Земле летит крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным. На минимальном расстоянии от нашей планеты космическое тело будет уже 29 апреля. Старший преподаватель кафедры астрономии института естественных наук и математики Уральского федерального университета Павел Скрипниченко рассказал о возможных последствиях.

Астероид "в медицинской маске", которую заметили исследователи на снимках, – один из самых крупных потенциально опасных объектов размером в несколько километров, отметил астроном. Именно поэтому, если 1998 OR2 столкнется с Землей, то случится "глобальная катастрофа", которая может организовать настоящий конец света.

Кроме того, астероид пройдет от Земли на небольшом расстоянии всего в несколько миллионов километров, приводит "Интерфакс" слова Скрипниченко. Таким образом, расчеты должны быть максимально точными.

Однако в случае с астероидом, который пролетит мимо Земли послезавтра, его орбиту определили довольно точно и надежно, заверил специалист. По его словам, столкновения не произойдет.

Ранее "Утро.ру" рассказало о ядовитой комете, летящей к Земле.

Карина СИРАЗОВА

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