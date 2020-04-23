К Земле мчится астероид в "медицинской маске"

Небесное тело приблизится к нашей планете 29 апреля

Ученые обнаружили астероид, который стремительно приближается к Земле. Он не угрожает нашей планете, но примечателен своим видом.

Перед движущимся к Земле небесным телом исследователи заметили необычную полупрозрачную пленку, похожую на медицинскую маску, ставшую столь популярной во время мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

Астероид 1998 OR окажется на максимально близком расстоянии от Земли 29 апреля, сообщает Space.com. Небесное тело пройдет в 6,3 млн км от нашей планеты. Для сравнения: Луна находится от Земли на расстоянии около 3,85 млн километров. Так что никакой угрозы человечеству астероид не несет.

Астрономы опубликовали снимки небесного тела в "Твиттер".

Ранее "Утро" рассказывало о ядовитой комете, летящей к Земле.