Очевидцы решили, что это спутники Илона Маска

В ночь на 23 апреля в небе над Киевом была замечена странная вереница из огоньков. Явление озадачило очевидцев.

Некоторые предположили, что обнаруженные неопознанные летательные объекты – это спутники, относящиеся к глобальной интернет-сети Starlink Илона Маска.

Видеоролик с необычным явлением опубликовал на своей странице в "Фейсбук" один из очевидцев. Сообщается, что всего в небе было замечено 17 НЛО.

При этом большинство их летело в одном горизонтальном направлении, а два двигались вертикально. Огни на неопознанных объектах не мерцали. В целом, они были похожи на звезды, однако перемещались с большой скоростью.

Ранее "Утро" рассказывало о треугольном загадочном объекте, пролетевшем над Томском.