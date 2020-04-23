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Загадочная вереница огней пролетела в небе над Киевом

Загадочная вереница огней пролетела в небе над Киевом
Фото: pixabay.com
Очевидцы решили, что это спутники Илона Маска
В ночь на 23 апреля в небе над Киевом была замечена странная вереница из огоньков. Явление озадачило очевидцев.

Некоторые предположили, что обнаруженные неопознанные летательные объекты – это спутники, относящиеся к глобальной интернет-сети Starlink Илона Маска.

Видеоролик с необычным явлением опубликовал на своей странице в "Фейсбук" один из очевидцев. Сообщается, что всего в небе было замечено 17 НЛО.

При этом большинство их летело в одном горизонтальном направлении, а два двигались вертикально. Огни на неопознанных объектах не мерцали. В целом, они были похожи на звезды, однако перемещались с большой скоростью.

Ранее "Утро" рассказывало о треугольном загадочном объекте, пролетевшем над Томском.

Ольга ФЕДОРОВА

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