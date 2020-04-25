Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россия запустит в космос "Ноев ковчег" с животными и насекомыми

Россия запустит в космос "Ноев ковчег" с животными и насекомыми
Фото: NASA/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Спутник пробудет на орбите месяц

Россия запустит на околоземную орбиту высотой в 800 км биоспутник "Бион-М" с животными и микроорганизмами. Это одно из самых больших расстояний, на которые живые существа летали в космос. Об этом рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Старт "Бион-М", который прозвали "Ноевым ковчегом", запланирован на апрель 2023 года. Животные пробудут в космосе месяц и за это время получат такую же дозу радиации, какую космонавты получают на МКС за три года, рассказал специалист РИА "Новости". Этот уникальный эксперимент позволит изучить негативное влияние тяжелых заряженных частиц на живые организмы.

На высоту в 800 км ученые живых существ еще не запускали, поделился Шуршаков. Исключением стали лишь черепахи, которые облетели Луну в 1968 году.

Помимо российских ученых в проекте также примут участие специалисты из Франции, США и Германии. На спутнике полетят 75 мышей, мухи, растения и микроорганизмы.

Ранее стало известно, что произошло с пропавшим в декабре российским спутником.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Смешные анекдоты дня на 25 апреля: свежая подборка

Убойные приколы от "Утро.ру" для отличного настроения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей