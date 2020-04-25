Спутник пробудет на орбите месяц

Россия запустит на околоземную орбиту высотой в 800 км биоспутник "Бион-М" с животными и микроорганизмами. Это одно из самых больших расстояний, на которые живые существа летали в космос. Об этом рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Старт "Бион-М", который прозвали "Ноевым ковчегом", запланирован на апрель 2023 года. Животные пробудут в космосе месяц и за это время получат такую же дозу радиации, какую космонавты получают на МКС за три года, рассказал специалист РИА "Новости". Этот уникальный эксперимент позволит изучить негативное влияние тяжелых заряженных частиц на живые организмы.

На высоту в 800 км ученые живых существ еще не запускали, поделился Шуршаков. Исключением стали лишь черепахи, которые облетели Луну в 1968 году.

Помимо российских ученых в проекте также примут участие специалисты из Франции, США и Германии. На спутнике полетят 75 мышей, мухи, растения и микроорганизмы.

Ранее стало известно, что произошло с пропавшим в декабре российским спутником.