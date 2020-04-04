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Ядовитая комета летит к Земле

Ядовитая комета летит к Земле
Фото: NASA/JPL-Caltech/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Опасное небесное тело жители нашей планеты увидят уже в конце месяца

Самая яркая за последние семь лет комета пролетит мимо Земли 24 мая и затем направится к Солнцу. По словам астрономов, ее яркость увеличивается, поэтому небесное тело можно будет увидеть невооруженным глазом уже в конце апреля.

Речь идет о комете C/2019Y4 Atlas с опасным веществом циан в ее ядре. По предварительным прогнозам, к Земле она приблизится на 117 млн км и по своей яркости сравнится со звездами Большой медведицы, рассказала РИА "Новости" сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.

Из-за солнечного ветра у кометы образовались хвосты, которые придают ей особый зрелищный вид. Небесное тело будет зеленого цвета благодаря циану в ее ядре, пояснила астроном. Однако уже 31 мая комета будет к Солнцу ближе, чем Меркурий, и по ходу движения начнет стремительно испаряться.

C/2019Y4 Atlas ученые открыли в конце декабря 2019 г., однако тогда она была значительно меньше. Кошман рассказала, что это небесное тело относится к долгопериодическим – комета в последний раз пролетала над Землей в начале IV тысячелетия до нашей эры во время строительства египетских пирамид.

Ранее южноафриканские ученые доказали падение огромного астероида 12,8 тысячи лет назад, из-за чего вымерли многие виды животных и изменился климат.

Карина СИРАЗОВА

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