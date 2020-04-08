"Союз – 2.1а" точнее выводит корабль на орбиту

Космонавт Анатолий Иванишин назвал преимущества ракеты "Союз – 2.1а", собранной полностью из российских комплектующих, над украинской "Союз-ФГ".

По его словам, которые приводит РИА "Новости", у первой улучшенная система управления двигателями первой и второй ступени. Поэтому она точнее выводит на орбиту.

Так, "Союз-ФГ", на которой Иванюшин летал в прошлый раз, выводит с точностью до плюс – минус 42 км по высоте, в то время как у "Союз – 2.1а" этот показатель всего лишь 5.

В четверг, 9 апреля, "Союз – 2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-16" по плану стартует с космодрома "Байконур" в 11:05 по московскому времени. Это будет первый пилотируемый запуск ракеты только с российскими комплектующими. На МКС полетят Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди. На станции они проведут 196 суток.

Из-за пандемии коронавируса была максимально сокращена предстартовая подготовка. В частности, космонавтам запретили участвовать в публичных акциях, а пресс-конференцию провели онлайн.