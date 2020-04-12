Названы катастрофы в истории советской космонавтики
В День космонавтики 12 апреля Утро.ру вспоминает главные трагедии времен СССР.
Гибель "Союза-1"
Первая катастрофа в истории советской космонавтики случилась 24 апреля 1967 года. В этот день трагически погиб один из первых космонавтов – Владимир Комаров. Он управлял экспериментальным "Союзом-1".
Катастрофа произошла из-за отказа техники. Корабль с Комаровым стартовал 23 апреля в 3.35 утра. На следующий день планировался запуск "Союза-2". На его борту должны были быть трое космонавтов. Предполагалось, что он состыкуется с "Союзом-1" и двое из них перейдут в этот корабль. После этого оба "Союза" должны были вернуться на Землю. Однако после того как корабль Комарова вышел на орбиту, он сообщил о проблемах со второй солнечной батареей. Недостаток энергии не дал бы состыковаться со вторым кораблем. Поэтому его запуск отменили, а Комарову велели идти на посадку.
В последний момент не раскрылся основной тормозной парашют. Запасной сработал, но при этом запутался в стропах. В результате "Союз-1" врезался в землю, баки с пероксидом водорода взорвались и корабль сгорел. Комаров мгновенно погиб. Опознать его экспертам было очень тяжело.
Напомним, что дублером погибшего был космонавт Юрий Гагарин. Он также приехал на стартовую площадку и был последним, кто видел Комарова живым перед трагедией.
Смерть экипажа "Союза-11"
Вторая катастрофа произошла 30 июня 1971 года.
Космонавты умерли из-за того, что на корабле не было скафандров.
Экипаж из троих космонавтов – Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева стартовал на "Союзе-11" с Байконура 6 июня 1971 года. Стыковка с орбитальной станцией "Салют-1" прошла без ЧП, покинули ее 29 июня космонавты также без проблем – все системы корабля работали.
Трагедия случилась во время посадки. Космонавты включили тормозную двигательную установку и начали сходить с орбиты. Связь с экипажем прервалась, когда спускаемый аппарат проходил плотные слои атмосферы.
Поисковая группа рассказывала о жутком молчании – обычно, когда открывали люк спускаемого аппарата, оттуда доносились голоса космонавтов, радующихся возвращению на Землю. Тогда же царила мертвая тишина.
Вначале медикам показалось, что космонавты лежат без сознания. Однако осмотрев их, они поняли – весь экипаж мертв. Трагедия случилась из-за разгерметизации. Один из вентиляционных клапанов открылся раньше срока. Экипаж был без скафандров – они не были предусмотрены конструкцией корабля. В результате космонавты умерли от декомпрессионной болезни – давление снизилось до смертельного для человека уровня.
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