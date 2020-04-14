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На фото Марса обнаружили гигантского дракона

На фото Марса обнаружили гигантского дракона
Фото: pixabay.com
Съемку из космоса опубликовало NASA

Специалисты из NASA сняли на Марсе странную поверхность, которая внешне похожа на огромное мифическое существо. Дракона обнаружили в одном из карьеров планеты на высоте 250 километров. 

Дно каньона, где сделали загадочную находку, уходит вглубь Марса на 11 километров. Ученые думают, что несколько миллиардов лет назад на этом месте располагалось огромное озеро, передает The Sun. 

Необычную поверхность планеты запечатлели на камеру HiRISE, которая вращается на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter с 2006 года, сообщает телеканал "МИР24".  

В карьере Мелас Чашма, где сфотографировали очертания дракона, часто находят необычные породы белого цвета, которые не встречаются на остальной поверхности Марса. 

Ранее "Утро" рассказало, что 50-метрового хищника со смертельным ядом обнаружили в океане.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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