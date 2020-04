Самую большую из известных науке сифонофору обнаружили у западного побережья Австралии. Длина нитевидного хищника достигала почти 50 м, что можно сопоставить с высотой 11-этажного дома. Уникальное существо сняли очевидцы.

Американский биолог Ребекка Хелм отметила, что обычно сифонофоры вырастают от 20 см до 1 м в длину, именно поэтому эта особь так удивила ученых. Специалисты на странице Института Шмидта в "Твиттер" написали, что найденный хищник, вероятно, самый большой из тех, что когда-либо были известны науке.

Хелм предполагает, гигантская сифонофора могла развиваться сотни лет, именно поэтому достигла таких размеров, пишет Newsweek. По оценке ученых, диаметр внешнего кольца существа составлял около 15 м, а длина – около 50 м.

Относящиеся к "аполемиям" сифонофоры – особые колонии крохотных хищников, которые охотятся на рыб и других подводных существ с помощью специального яда. Некоторые виды сифонофор смертельно опасны и для людей.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S