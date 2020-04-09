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50-метрового хищника со смертельным ядом обнаружили в океане

50-метрового хищника со смертельным ядом обнаружили в океане
Фото: pixabay.com
Нитевидное существо достигло размеров 11-этажного дома

Самую большую из известных науке сифонофору обнаружили у западного побережья Австралии. Длина нитевидного хищника достигала почти 50 м, что можно сопоставить с высотой 11-этажного дома. Уникальное существо сняли очевидцы.

Американский биолог Ребекка Хелм отметила, что обычно сифонофоры вырастают от 20 см до 1 м в длину, именно поэтому эта особь так удивила ученых. Специалисты на странице Института Шмидта в "Твиттер" написали, что найденный хищник, вероятно, самый большой из тех, что когда-либо были известны науке.

Хелм предполагает, гигантская сифонофора могла развиваться сотни лет, именно поэтому достигла таких размеров, пишет Newsweek. По оценке ученых, диаметр внешнего кольца существа составлял около 15 м, а длина – около 50 м.

Относящиеся к "аполемиям" сифонофоры – особые колонии крохотных хищников, которые охотятся на рыб и других подводных существ с помощью специального яда. Некоторые виды сифонофор смертельно опасны и для людей.

Ранее ученые обнаружили останки древнего морского ящера, который жил более 100 млн лет назад.

Карина СИРАЗОВА

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