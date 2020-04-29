Огромное небесное тело пронесется мимо нашей планеты через несколько часов

Астероид 1998 OR2 пролетит мимо Земли на максимально близком расстоянии уже сегодня, 29 апреля. Космический "монстр" признан специалистами потенциально опасным: трасса его полета пересекает орбиту Земли. Во сколько астероид сблизится с нашей планетой и чем это грозит, рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Астероид "в медицинской маске" – так его назвали специалисты – промчится мимо Земли в 12:56 по мск. Жители региона вряд ли смогут его увидеть даже в телескоп, так как в это время еще слишком светло, однако за ним будут тщательно наблюдать специалисты. По словам Шустова, с помощью специального оборудования получился даже заглянуть под его поверхность, пишет РИА "Новости".

Несмотря на то что столкновение космического тела с нашей планетой приведет к концу света, ученые считают, что 1998 OR2 опасности не представляет. Астероид пролетит на расстоянии 6,29 млн км – это в 16 раз дальше, чем Луна находится от Земли.

"МИР 24" пишет, что вернуться к Земле тело должно только в 2079 году. Оно пролетит намного ближе, чем в этот раз.

Ранее летящий к нашей планете астероид показали на видео.