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Астероид "в маске" признали потенциально опасным

Астероид "в маске" признали потенциально опасным
Фото: pixabay.com
Огромное небесное тело пронесется мимо нашей планеты через несколько часов

Астероид 1998 OR2 пролетит мимо Земли на максимально близком расстоянии уже сегодня, 29 апреля. Космический "монстр" признан специалистами потенциально опасным: трасса его полета пересекает орбиту Земли. Во сколько астероид сблизится с нашей планетой и чем это грозит, рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Астероид "в медицинской маске" – так его назвали специалисты – промчится мимо Земли в 12:56 по мск. Жители региона вряд ли смогут его увидеть даже в телескоп, так как в это время еще слишком светло, однако за ним будут тщательно наблюдать специалисты. По словам Шустова, с помощью специального оборудования получился даже заглянуть под его поверхность, пишет РИА "Новости".

Несмотря на то что столкновение космического тела с нашей планетой приведет к концу света, ученые считают, что 1998 OR2 опасности не представляет. Астероид пролетит на расстоянии 6,29 млн км – это в 16 раз дальше, чем Луна находится от Земли.

"МИР 24" пишет, что вернуться к Земле тело должно только в 2079 году. Оно пролетит намного ближе, чем в этот раз. 

Ранее летящий к нашей планете астероид показали на видео.

Карина СИРАЗОВА

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