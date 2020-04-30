Зонд оказался слишком тяжелым

Первый российский аппарат для посадки на спутник Земли "Луна-25" может прилуниться без части научного оборудования. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на решение Совета Российской академии наук (РАН) по космосу, которое оказалось в распоряжении агентства.

Согласно документу, существует проблема дефицита массы космического аппарата, поэтому Институту космических исследований РАН предложили пересмотреть состав бортовой полезной нагрузки. Другими словами, из спутника придется что-то "вытащить", так как есть опасения, что "Луна-25" из-за веса не сможет нормально функционировать. Что могут вытащить из зонда, не уточняется.

"Луна-25" – это первая часть российской лунной программы. Задача аппарата – выбрать подходящие площадки для последующих посадок на Луну. Предполагается, что аппарат будет работать в районе Южного полюса как минимум год. Во многом программа повторяет советскую, которая не была закончена из-за прекращения существования СССР.

Зонд к Луне хотели запустить в 2014 г., но из-за замены ракеты-носителя "Союз" на "Зенит" запуск перенесли. После это начало миссии переносили еще много раз.

В 2018 г. из проекта вышла Швеция, которая должна была сделать для "Луны-25" прибор XSAN, предназначенный для изучения взаимодействия плазмы с поверхностью Луны. XSAN должен был помочь выяснить происхождение воды на Луне, однако шведы переключились на работу с китайцами. Старт, намеченный на 2019 г., отменили. На данный момент запуск планируется осенью 2021 года. После "Луны-25" к спутнику Земли полетят "Луна-26", "Луна-27", а затем уже пилотируемые миссии.

По данным агентства, президент РАН Александр Сергеев, который подписал вышеупомянутый документ, попросил Роскосмос и Росатом помочь с радиоизотопными источниками энергии для "Луны-25".

Свои лунные программы сейчас активно развивают США и Китай, с которыми конкурирует Россия. На этой неделе телекомпания CNN сообщила об успешных испытаниях прототипа Starship SN4 Илона Маска, предназначенного для полетов на Луну и Марс.