"Луна-25" полетит в космос без части оборудования
Первый российский аппарат для посадки на спутник Земли "Луна-25" может прилуниться без части научного оборудования. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на решение Совета Российской академии наук (РАН) по космосу, которое оказалось в распоряжении агентства.
Согласно документу, существует проблема дефицита массы космического аппарата, поэтому Институту космических исследований РАН предложили пересмотреть состав бортовой полезной нагрузки. Другими словами, из спутника придется что-то "вытащить", так как есть опасения, что "Луна-25" из-за веса не сможет нормально функционировать. Что могут вытащить из зонда, не уточняется.
"Луна-25" – это первая часть российской лунной программы. Задача аппарата – выбрать подходящие площадки для последующих посадок на Луну. Предполагается, что аппарат будет работать в районе Южного полюса как минимум год. Во многом программа повторяет советскую, которая не была закончена из-за прекращения существования СССР.
Зонд к Луне хотели запустить в 2014 г., но из-за замены ракеты-носителя "Союз" на "Зенит" запуск перенесли. После это начало миссии переносили еще много раз.
В 2018 г. из проекта вышла Швеция, которая должна была сделать для "Луны-25" прибор XSAN, предназначенный для изучения взаимодействия плазмы с поверхностью Луны. XSAN должен был помочь выяснить происхождение воды на Луне, однако шведы переключились на работу с китайцами. Старт, намеченный на 2019 г., отменили. На данный момент запуск планируется осенью 2021 года. После "Луны-25" к спутнику Земли полетят "Луна-26", "Луна-27", а затем уже пилотируемые миссии.
По данным агентства, президент РАН Александр Сергеев, который подписал вышеупомянутый документ, попросил Роскосмос и Росатом помочь с радиоизотопными источниками энергии для "Луны-25".
Свои лунные программы сейчас активно развивают США и Китай, с которыми конкурирует Россия. На этой неделе телекомпания CNN сообщила об успешных испытаниях прототипа Starship SN4 Илона Маска, предназначенного для полетов на Луну и Марс.
С юмором о наболевшем: смешные анекдоты на 30 апреля
Свежая подборка лучших шуток от "Утро.ру"
Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус
Когда-то средство избавило человечество от проказы
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- СМИ: полные мертвецов грузовики обнаружены в США
- Трамп потребовал от спецслужб доказать вину Китая в эпидемии
- Эксперты: после карантина сотни миллионов человек останутся без работы
- Страдающая от коронавируса Италия ждет прилета россиян уже в июне
Здоровье
- Медики: детские травмы повышают риск ранней смерти
- Утренние упражнения: легкий массаж продлит молодость
- Черный список: любимые россиянами продукты будят гастрит
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик